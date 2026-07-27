Нападающий ЦСКА Энрике Кармо ответил на вопрос о принципиальных противостояниях клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

Энрике Кармо globallookpress.com

«Кто главные конкуренты ЦСКА в борьбе за трофеи? Особенно для меня важен матч со "Спартаком" — это самое масштабное противостояние. Но и встречи с "Зенитом" тоже особенные. У меня там есть друзья, всегда буду их уважать, однако на поле моя задача — выигрывать и показывать свой лучший футбол. Это классика, большие игры, в них очень приятно участвовать.

Конечно, "Спартак", "Зенит", "Локомотив", "Динамо", "Краснодар" — всё это серьезные соперники. Уверен, в этом году чемпионат будет очень напряжённым, ведь все стремятся к победе. Но и мы должны работать особенно усердно, чтобы добиться своего», — сказал Кармо «Матч ТВ».

В матче первого тура РПЛ ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:1. В следующем поединке армейцы сыграют против «Крыльев Советов» 1-го августа.