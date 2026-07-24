ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:1) в матче первого тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/pfccskamoscow

Единственный гол калининградская команда забила на 1-й минуте благодаря точному удару Чинонсо Оффора.

На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон забил гол в свои ворота.

Спустя 3 минуты армейцы вышли вперед, отличился Кирилл Глебов.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА2:1БалтикаБалтикаКалининград
ЦСКА:  Владислав Тороп,  Кирилл Данилов,  Мойзес,  Данил Круговой,  Иван Обляков,  Матвей Кисляк,  Данила Козлов,  Матия Попович,  Жоао Виктор,  Лусиано Гонду,  Кирилл Глебов
Балтика:  Максим Бориско,  Фахд Муфи,  Сергей Варатынов,  Андерсон,  Натан Гассама,  Мингиян Бевеев,  Максим Петров (Иван Беликов 69'),  Андрей Мендель,  Илья Петров (Элдар Чивич 46'),  Николай Титков,  Чинонсо Оффор
Жёлтая карточка:  Жоао Виктор 90+6' (ЦСКА)

В следующем поединке РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа. «Балтика» в тот же день встретится с московским «Динамо».