В следующем поединке РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа. «Балтика» в тот же день встретится с московским «Динамо» .

На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон забил гол в свои ворота.

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:1) в матче первого тура российской Премьер-лиги.

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