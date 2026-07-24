ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:1) в матче первого тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол калининградская команда забила на 1-й минуте благодаря точному удару Чинонсо Оффора.
На 33-й минуте игрок «Балтики» Эдуардо Андерсон забил гол в свои ворота.
Спустя 3 минуты армейцы вышли вперед, отличился Кирилл Глебов.
Результат матча
ЦСКАМосква2:1БалтикаКалининград
ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Данилов, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данила Козлов, Матия Попович, Жоао Виктор, Лусиано Гонду, Кирилл Глебов
Балтика: Максим Бориско, Фахд Муфи, Сергей Варатынов, Андерсон, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Максим Петров (Иван Беликов 69'), Андрей Мендель, Илья Петров (Элдар Чивич 46'), Николай Титков, Чинонсо Оффор
Жёлтая карточка: Жоао Виктор 90+6' (ЦСКА)
В следующем поединке РПЛ ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа. «Балтика» в тот же день встретится с московским «Динамо».