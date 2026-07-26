Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал волевую победу своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

Ильдар Ахметзянов — главный тренер «Оренбурга» globallookpress.com

«То, что сделали мужики на поле, дорогого стоит. Нужно порадоваться победе, но проанализировать есть что. На хорошей ноте нужно завершить день, а в понедельник уже начать готовиться к следующей игре. Удаление — это моя вина, нужно было заменить Савельева после первого тайма. Я видел его желание, старание, видел моменты, где он приносил пользу команде, но, к сожалению, не всё получилось, благо замены сыграли.

Игра Касаджикова? Мы пытаемся реально оценивать своих футболистов, и раз уж он первый вышел на замену, когда команде нужна была помощь в атаке, это значит, что парень что‑то умеет. Его действия на поле за меня оценит каждый человек, я же могу поздравить его с таким дебютом», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ «Оренбург» сыграет против «Зенита» 2-го августа.