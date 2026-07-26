«Оренбург» на своём поле оказался сильнее «Ростова» в игре первого тура российской Премьер‑лиги — 2:1.

Андрей Касаджиков ранее играл за «Зенит-2» fc-zenit.ru

Первый тайм не принёс забитых мячей, а все основные события развивались после перерыва.

«Ростов» вышел вперёд на 47‑й минуте после гола Виктора Мелёхина с передачи Андрея Ланговича.

Через две минуты у «Оренбурга» был удалён за две жёлтые карточки нападающий Максим Савельев, но даже это не помешало хозяевам забрать три очка.

Сначала на 84‑й минуте Руслан Куль сравнял счёт, а затем на 90+4‑й минуте 18‑летний нападающий Андрей Касаджиков принёс хозяевам победу. В прошлом сезоне он играл за «Зенит‑2», а в дебютной игре в РПЛ сделал «1+1».