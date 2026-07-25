Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура против махачкалинского «Динамо» (1:2).

Олег Василенко — главный тренер «Факела» t.me/pfcfakel

«Футбол — это игра ошибок. Мы ошиблись больше, чем соперник, поэтому и проиграли.

"Факел" по ходу сезона планирует делать ставку на стандарты или к сопернику персонально готовились? Готовились и отрабатывали, мы работаем в этом направлении.

Ильсур Альшин будет капитаном весь сезон? Команда выбрала его капитаном», — сказал Василенко «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ «Факел» сыграет против «Краснодара» 2-го августа.