Махачкалинское «Динамо» одолело «Факел» (2:1) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/pfcfakel

Единственный гол воронежская команда забила на 22-й минуте благодаря точному удару Вячеслава Якимова.

На 30-й минуте игрок «Факела» Юрий Журавлёв оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед на 79-й минуте, отличился Александр Сандрачук.

Результат матча

ФакелВоронежФакел1:2Динамо МхДинамо МхМахачкала
Факел:  Даниил Фролкин,  Дарко Тодорович,  Альберт Габараев,  Игорь Юрганов,  Юрий Журавлёв,  Бутта Магомедов,  Равиль Нетфуллин,  Вячеслав Якимов,  Ильнур Альшин,  Аксель Гнапи,  Белайди Пуси
Динамо Мх:  Александр Сандрачук,  Сослан Кагермазов,  Муталип Алибеков,  Андрес Аларкон,  Темиркан Сундуков,  Бутта Магомедов,  Хуссем Мрезиг,  Марат Апшацев,  Никита Глушков,  Гамид Агаларов,  Миро

В следующем поединке РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет против «Локомотива» 1-го августа, а «Факел» встретится с «Краснодаром» 2-го августа.