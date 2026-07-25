Махачкалинское «Динамо» одолело «Факел» (2:1) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.
Единственный гол воронежская команда забила на 22-й минуте благодаря точному удару Вячеслава Якимова.
На 30-й минуте игрок «Факела» Юрий Журавлёв оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Махачкалинское «Динамо» вышло вперед на 79-й минуте, отличился Александр Сандрачук.
Результат матча
ФакелВоронеж1:2Динамо МхМахачкала
Факел: Даниил Фролкин, Дарко Тодорович, Альберт Габараев, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Аксель Гнапи, Белайди Пуси
Динамо Мх: Александр Сандрачук, Сослан Кагермазов, Муталип Алибеков, Андрес Аларкон, Темиркан Сундуков, Бутта Магомедов, Хуссем Мрезиг, Марат Апшацев, Никита Глушков, Гамид Агаларов, Миро
В следующем поединке РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет против «Локомотива» 1-го августа, а «Факел» встретится с «Краснодаром» 2-го августа.