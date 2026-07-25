В следующем поединке РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет против «Локомотива» 1-го августа, а «Факел» встретится с «Краснодаром» 2-го августа.

На 30-й минуте игрок «Факела» Юрий Журавлёв оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

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