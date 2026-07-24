Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о реакции команды на пропущенный гол на старте матча 1-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

Дмитрий Игдисамов — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Пропущенный гол на первой минуте? Это произошло из‑за того, что мы не смогли сегодня рассчитывать на Диму Баринова, который все эти стандарты вчера тренировал. И с утра надо было менять это все. К сожалению, мы не разобрались и не удержали Оффора. Но на план на игру это абсолютно никак не повлияло. Мы как планировали играть, так и продолжили.

Ребята молодцы, перевернули игру, забили два гола. Но и "Балтике" стоит отдать должное. Очень крепкая, организованная команда, которая тоже могла сравнивать сегодня счет. Но, слава богу, их голы отменили. Хорошая, боевая игра. С победой нас и наших болельщиков.

Позиция Кругового на правом фланге защиты? Даньке я предложил эту идею три дня назад, на что он сказал: Игорьевич, ради команды, где надо, там и сыграю», — сказал Игдисамов «Матч ТВ».

В следующем поединке ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 1-го августа.