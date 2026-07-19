Правый защитник сборной Франции Жюль Кунде считает, что игра за 3‑е место на чемпионатах мира не должна проводиться, так как она очень сложна в моральном плане.

Жюль Кунде (слева) globallookpress.com

«Мы все разочарованы, что завершили турнир вторым поражением подряд и не смогли подарить победу тренеру. Главное сожаление — прежде всего то, что мы не в финале. Такой матч очень тяжело играть. На мой взгляд, он вообще не должен проводиться. Как спортсмену, после подготовки с единственной целью — финал — выходить на него невероятно трудно. При этом мы обязаны были сыграть лучше. В целом мы оставили позитивное впечатление, и людям нравилось смотреть на нашу игру. Но заканчивать турнир вот так — это оставляет горький привкус», — приводит L’Équipe слова Кунде.

Франция проиграла Англии со счётом 4:6 в матче за бронзу и осталась без медалей. В полуфинале команда Дидье Дешама уступила Испании (0:2).