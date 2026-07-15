Клуб Первой лиги «Урал» рассказал о желании отпустить одного из своих лидеров Юрия Железнова в клуб РПЛ.

Юрий Железнов globallookpress.com

«В этой ситуации я никогда не буду умолять, уговаривать игрока. Если он не хочет оставаться здесь, он не помощник», — цитирует наставника «Урала» Сергея Юрана издание ТАСС.

Основным претендентом на 23‑летнего вингера является тольяттинский «Акрон».

В прошлом сезоне Железнов сыграл за «Урал» 33 матча, забил в них 4 гола и отметился 4 ассистами. Сейчас его рыночная цена составляет 350 тысяч евро.