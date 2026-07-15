Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался об игре полузащитника испанской национальной команды Родри в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции (2:0).

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Должен отметить, что Родри был повсюду. Какая игра, какой футболист. Он игрок, которого нечасто хвалят, но в этой игре он был везде. Он был просто великолепен. Футбол победил», — сказал Ибрагимович FOX Sports.

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.

Родри провел за «красную фурию» все 7 матчей на ЧМ-2026 и не отметился результативными действиями.