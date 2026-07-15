Сборные Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Матч состоится 15 июля в 22:00 мск в Атланте, США, на стадионе «Мерседес-Бенц». В тексте расскажем, где и как смотреть игру.

Аргентина близка к своему второму подряд финалу на чемпионатах мира. Напомним, что команда Лионеля Скалони является действующий чемпионом мира. Как бы там ни было, сегодня у аргентинцев будет самая серьезная проверка за весь прошедший отрезок турнира.

Сборная Англии выдала хороший плей-офф, обыграв сборные Мексики и Норвегии. В обеих встречах команда Томаса Тухеля проявила характер, что может стать серьезным козырем в предстоящем поединке. Аргентина показала, что небезгрешна. Два гола от Кабо-Верде и Египта продемонстрировали слабые стороны «небесно-голубых», которыми однозначно воспользуются англичане.

Прогнозы и ставки

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Пройдет ли Аргентина в финал ЧМ, эксперты LiveSport.Ru рассказали здесь. Забьет ли Джуд Беллингем у сборной Англии, редакция рассказала в этом прогнозе. На сайте есть прогноз со ставкой на тотал за 2.35. Смелая ставка от экспертов на тотал поединка за 9.00 доступна тут.

Коэффициенты букмекеров: 2.75 на победу сборной Англии, 3.05 на победу сборной Аргентины, 1.82 на проход сборной Англии, 2.00 на проход сборной Аргентины.

Прогноз ИИ: команды закончат игру вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Аргентина смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — Аргентина в подробном онлайн-репортаже.