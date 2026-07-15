Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Вся сборная Аргентины хочет, чтобы Месси стал чемпионом мира, говорит: "Мы всё сделаем, всех обыграем, нам всё до фонаря". Месси — тренер, а Скалони там при Месси. Они так утрируют. Поэтому думаю, преимущество будет у аргентинцев. Более того, у них есть Месси, который на всех страх наводит только своим присутствием. Мне думается, что они и опытнее стали. Всё-таки у англичан опыта не хватает, там не все игроки здоровы были. Проблем хватает.

Хочу, чтобы англичане первыми забили, потому что не дай бог аргентинцы забьют — футбол будет неинтересным.

Аргентинцам будет тяжело. Считаю, что аргентинцы, как и всегда, будут вдесятером играть, потому что Месси не будет в прессинге участвовать, периодически пропадать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Сборная Англии сыграет против Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира 2026-го года сегодня, 15-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы сборных — тут.