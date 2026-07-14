Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2026 против Франции, отметив, что не придает большого значения собственной результативности на турнире.

Ламин Ямаль globallookpress.com

На данный момент в активе 19-летнего футболиста один забитый мяч в шести матчах мирового первенства. Несмотря на это, игрок признался, что был бы рад отличиться именно в столь важной встрече.

«Я не думаю постоянно о том, сколько забиваю. Конечно, если удастся поразить ворота в полуфинале, это станет особенным моментом. Такие матчи и являются главным испытанием для любого футболиста, поэтому я с удовольствием принимаю этот вызов.

Уверен, болельщиков ждет яркая игра. При этом я абсолютно спокоен — в жизни бывают испытания куда серьезнее, чем футбольный матч. Никакого дополнительного давления не ощущаю. Как и всегда, выйду на поле с одной целью — сделать всё возможное для победы команды», — заявил Ямаль Yahoo Sports.

Полуфинальная встреча между сборными Испании и Франции состоится сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.