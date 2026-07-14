Форвард национальной команды США Фоларин Балогун рассказал, что судейское решение о его удалении в поединке 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) стало для него полной неожиданностью.

Фоларин Балогун globallookpress.com

«Сначала я был рад вернуться в команду. Но когда я начал размышлять об этом, то понял, что это вызовет много споров. Я видел легкую нервозность у своих товарищей по команде, потому что это было чем-то уникальным. Чем ближе мы подходили к матчу, тем больше я пытался максимально сконцентрироваться. Но из-за внешнего шума это было трудно», — приводит слова Балогуна RMC Sport.

Дисциплинарный комитет ФИФА пошел на редкий шаг и полностью отменил автоматическую дисквалификацию американского игрока за красную карточку. Это позволило Балогуну избежать пропуска игр на мундиале и выйти на поле в следующем раунде плей-офф против сборной Бельгии, в котором американцы потерпели поражение со счетом 1:4.