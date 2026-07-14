Полузащитник Юри Тилеманс высказался о своем переходе из «Астон Виллы» в «Манчестер Юнайтед».

Юри Тилеманс перешел в «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Трудно описать, насколько я горжусь тем, что присоединился к "Манчестер Юнайтед". Подписать контракт с таким особенным клубом — это невероятно, это кульминация многолетней самоотдачи с тех пор, как я впервые влюбился в футбол.

Мне выпала честь добиться успеха в футболе, и это только усилило мою решимость добиться большего. Амбиции всех в клубе предельно ясны, мы все полны решимости бороться за самые большие трофеи в ближайшие годы.

Принятие решений — это главное в футболе, некоторые требуют времени, на другие уходят секунды. Но когда звонят из "Манчестер Юнайтед", вы не раздумываете дважды», — сказал Тилеманс пресс-службе «красных дьяволов».

Напомним, что полузащитник подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2031-го года. «Манкунианцы» заплатили «Астон Вилле» 41 млн евро за этот трансфер.