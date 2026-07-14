Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Испании.

Адриен Рабьо globallookpress.com

«Мы никого не боимся. Если учитывать пройденный нами путь, мы подошли к этому полуфиналу в наилучшей форме. Всё складывается в нашу пользу. Честно говоря, не думаю, что мы могли бы подготовиться лучше, однако всё решится на поле, ведь это футбол. Ничто не гарантирует нам победу.

Мы сосредоточены и тщательно готовимся к этому матчу. Мы должны верить в себя, но сохранять скромность, свойственную нам с начала турнира. Я надеюсь, что мы сможем выйти в финал, ведь это наша цель», — приводит слова Рабьо Mundo Deportivo.

Матч между сборными Франции и Испании состоится сегодня, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.