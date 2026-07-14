Бывший футболист Гари Невилл оценил игру английского футболиста Джуда Беллингема на ЧМ-2026.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Англия вылетела в четвертьфинале мундиаля, уступив Норвегии со счетом 1:2.

«Моим дочерям 16 и 17 лет, они обожают футбол и просто восхищаются Беллингемом. Для них он настоящий герой. Сейчас каждый ребёнок в Англии смотрит этот чемпионат мира и мечтает быть Джудом Беллингемом.

Он проводит совершенно феноменальный турнир. Он поднялся на вершину мирового футбола. Сейчас мы наблюдаем лучшего центрального полузащитника планеты. И дело не только в его голах. Всё остальное, что он делает на поле, делает его по-настоящему совершенным футболистом. Он главная звезда сборной Англии. И нужно понимать, насколько это меняет ситуацию. Он проводит выдающийся чемпионат мира: шесть голов, невероятная игра как в атаке, так и в обороне. Практически в одиночку вывел команду в полуфинал — при всей той огромной помощи, которую оказывает Гарри Кейн, и об этом тоже нельзя забывать», — приводит слова Невилла Daily Mail.