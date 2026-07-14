Опытный бельгийский защитник Тома Менье может продолжить профессиональную карьеру в английском «Сандерленде». О возможном переходе футболиста на правах свободного агента сообщил авторитетный инсайдер The Athletic Давид Орнштейн.

Тома Менье globallookpress.com

По информации источника, руководство английского клуба предлагает 34-летнему игроку обороны трудовое соглашение, рассчитанное на два сезона. Ожидается, что в самое ближайшее время бельгиец прибудет в расположение команды и пройдет обязательный медицинский осмотр, после чего сделка будет оформлена официально.

Тома Менье начинал свой путь в большом футболе на родине и является воспитанником бельгийской школы. За свою долгую карьеру на взрослом уровне фланговый защитник успел поиграть за такие известные европейские клубы, как «Брюгге», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия», турецкий «Трабзонспор» и «Лилль».