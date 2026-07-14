«КуПС» на своем поле уступил «Вардару» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3.
Единственный мяч был забит после автогола Саку Саволайнена на 59-й минуте встречи. Горан Закарич на 90-й минуте реализовал пенальти и перевел игру в дополнительное время.
В дополнительное время «КуПС» отличился дважды — Боб Арма и Петр Пажишек с пенальти стали авторами голов на 100-й и 106-й минутах. Ян Пулейо на 102-й минуте забил за «Вардар».
Результат матча
KuPSЛига чемпионов. Квалификация2:3ВардарЛига чемпионов. Квалификация
0:1 Азер Омерагич 59' 0:2 Горан Закарич 90+1' пен. 1:2 Боб Нии Арма 100' 1:3 Ян Пулейо 102' 2:3 Пётр Пажишек 105+1' пен.
KuPS: Йоханнес Крайдль, Аксели Пуукко (Саку Саволайнен 46'), Касим Адамс, Клинтон Антви, Боб Нии Арма (Джослин Луйейе-Лутумба 111'), Петтери Пеннанен (Нийло Куясало 111'), Валентин Гаск, Томми Йюрю (Артту Лётьёнен 105'), Густав Энгвалль (Пётр Пажишек 58'), Хайме Морено (Турай Сайку 58'), Brahima Magassa
Вардар: Давор Талеский, Михаил Маневски (Горан Закарич 85'), Мислав Матич, Дарко Велковски (Филип Цветковски 93'), Филип Найдовски (Ненад Мишковски 90'), Георгийе Янкулов, Жерсон Родригес, Мигел Пирес (Ян Пулейо 74'), Бобан Николов, Диего Кастаньеда (Дориан Бабунски 106'), Азер Омерагич (Эдиз Спахиу 74')
Жёлтые карточки: Аксели Пуукко 24', Валентин Гаск 44', Саку Саволайнен 90+11' — Жерсон Родригес 44', Эдиз Спахиу 87', Ненад Мишковски 113'
Благодаря гостевой победе со счетом 2:0, «КуПС» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, а «Вардар» продолжит выступать в Лиге конференций.
Общий счет — 4:3 в пользу чемпионов Финляндии.