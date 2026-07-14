«КуПС» на своем поле уступил «Вардару» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3.

Единственный мяч был забит после автогола Саку Саволайнена на 59-й минуте встречи. Горан Закарич на 90-й минуте реализовал пенальти и перевел игру в дополнительное время.

В дополнительное время «КуПС» отличился дважды — Боб Арма и Петр Пажишек с пенальти стали авторами голов на 100-й и 106-й минутах. Ян Пулейо на 102-й минуте забил за «Вардар».

Результат матча KuPS Лига чемпионов. Квалификация 2:3 Вардар Лига чемпионов. Квалификация 0:1 Азер Омерагич 59' 0:2 Горан Закарич 90+1' пен. 1:2 Боб Нии Арма 100' 1:3 Ян Пулейо 102' 2:3 Пётр Пажишек 105+1' пен. KuPS: Йоханнес Крайдль, Аксели Пуукко ( Саку Саволайнен 46' ), Касим Адамс, Клинтон Антви, Боб Нии Арма ( Джослин Луйейе-Лутумба 111' ), Петтери Пеннанен ( Нийло Куясало 111' ), Валентин Гаск, Томми Йюрю ( Артту Лётьёнен 105' ), Густав Энгвалль ( Пётр Пажишек 58' ), Хайме Морено ( Турай Сайку 58' ), Brahima Magassa Вардар: Давор Талеский, Михаил Маневски ( Горан Закарич 85' ), Мислав Матич, Дарко Велковски ( Филип Цветковски 93' ), Филип Найдовски ( Ненад Мишковски 90' ), Георгийе Янкулов, Жерсон Родригес, Мигел Пирес ( Ян Пулейо 74' ), Бобан Николов, Диего Кастаньеда ( Дориан Бабунски 106' ), Азер Омерагич ( Эдиз Спахиу 74' ) Жёлтые карточки: Аксели Пуукко 24', Валентин Гаск 44', Саку Саволайнен 90+11' — Жерсон Родригес 44', Эдиз Спахиу 87', Ненад Мишковски 113'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 10 Удары мимо 6 55 Владение мячом 45 11 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 17 Фолы 25

Благодаря гостевой победе со счетом 2:0, «КуПС» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, а «Вардар» продолжит выступать в Лиге конференций.

Общий счет — 4:3 в пользу чемпионов Финляндии.