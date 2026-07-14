Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против Испании.

Дидье Дешам globallookpress.com

Наставник трёхцветных отметил, что предстоящая встреча станет столкновением разных игровых концепций, а разговоры о реванше за предыдущие матчи не имеют для него никакого значения.

«Испания традиционно стремится контролировать мяч, и именно поэтому соперникам так трудно создавать моменты у её ворот. Мы тоже любим управлять ходом игры, но делаем это немного иначе. Думаю, болельщиков ждёт интересное противостояние двух футбольных стилей.

Все предыдущие встречи уже остались в прошлом. Я не рассматриваю этот матч как возможность кому-то отомстить. Сейчас речь идёт исключительно о полуфинале чемпионата мира и борьбе за путёвку в финал. Конечно, я помню наши прошлые игры с Испанией, но сейчас имеет значение только то, кто окажется сильнее в этот вечер», — приводит слова Дешама RMC Sport.