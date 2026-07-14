«Манчестер Сити» проявляет серьезный интерес к центральному полузащитнику французского «Лилля» и национальной сборной Марокко Аюбу Буадди.

Аюб Буадди globallookpress.com

Как сообщает британское издание The Guardian, английский гранд готов выложить за трансфер 18-летнего хавбека внушительную сумму в 100 миллионов евро. Отмечается, что новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска видит в молодом марокканце твердого игрока основного состава своей команды.

Буадди переходит в сферу интересов топ-клуба в отличной игровой форме после яркого выступления на чемпионате мира 2026 года. На текущем мундиале полузащитник являлся ключевым исполнителем марокканской сборной, приняв участие в пяти из шести матчей своей национальной команды, причем во всех этих встречах он неизменно выходил на поле в стартовом составе.