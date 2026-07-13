Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог товарищеского матча против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Сергей Семак globallookpress.com

«Получился хороший спарринг. В первом тайме получалось плохо, не хватало надежности в обороне, и в атаке не хватало движения… Второй тайм провели более активно, моменты были, не все получилось, но провели активнее. Несмотря на статус матча, никто не хотел проигрывать.

Состояние Фелипе Аугусто? Это самый сложный вопрос. Ему непросто втягиваться в тренировочный процесс. Вчера 30 минут, сегодня 45. Была большая пауза, много не тренировался. Но он дисциплинированный игрок, будет пахать. Этот матч был важен с точки зрения нагрузки. Хорошая возможность для него поиграть. Накануне более открытая игра, была интереснее в плане динамики. Сейчас другой футбол. Он должен понимать, что бывают и такие матчи.

Дивеев? Он позже присоединился к команде. Плюс было небольшое повреждение. У него были определенные проблемы. Они с Аугусто добирают форму через матчи и догоняют остальных игроков, которые раньше начали.

Бардачев? Надеюсь, он будет продлен. Если из наших защитников кто‑то уйдет, то он может остаться у нас. Если никто не уйдет, то найдем ему клуб, где он будет получать игровое время. Мы на него рассчитываем», — цитирует Семака « Матч ТВ ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России, на два очка опередив «Краснодар».