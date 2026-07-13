В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» 25-го июля в 18:30 мск.

Ранее Пименов работал в «Крыльях Советов» на посту заместителя гендиректора клуба.

Добро пожаловать, Руслан Валерьевич!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

«Как игрок он выступал за "Локомотив", "Динамо", "Аланию", французский "Метц". Участник чемпионата мира — 2002 в составе сборной России.

«Факел» объявил о назначении Руслана Пименова на пост спортивного директора клуба.

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