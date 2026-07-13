«Факел» объявил о назначении Руслана Пименова на пост спортивного директора клуба.
«Как игрок он выступал за "Локомотив", "Динамо", "Аланию", французский "Метц". Участник чемпионата мира — 2002 в составе сборной России.
Добро пожаловать, Руслан Валерьевич!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.
Ранее Пименов работал в «Крыльях Советов» на посту заместителя гендиректора клуба.
В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» 25-го июля в 18:30 мск.