Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о ничьей в товарищеском матче с «Зенитом» (1:1).

Гамид Агаларов globallookpress.com

«Считаю, в этой игре нам удалось показать то, что нарабатывали в эти дни на сборах. Думаю, матч можем записать себе в актив.

Плотно играли, не давали сопернику много пространства, поэтому, скажем, в центре поля не было свободных зон, которые "Зенит" любит. Из‑за этого сопернику было тяжеловато, — приводит слова Агаларова » Матч ТВ «.

Напомним, что "Динамо" смогло сохранить прописку в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах с "Уралом".