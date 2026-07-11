Нападающего сборной Испании Ламина Ямаля признали лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира 2026-го года против сборной Бельгии (2:1).

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

Форвард не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала ЧМ-2026. При этом Ямаль нанес наибольшее количество ударов по воротам (6) среди футболистов своей национальной команды, а также стал лучшим по количеству кроссов (6) и попыток дриблинга (4).

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск.

Ямаль провел 6 матчей на чемпионате мира и забил один гол.