Вингер сборной Испании Нико Уильямс поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против команды Франции. Футболист отметил, что испанцы настроены вновь добиться победы над принципиальным соперником.

Нико Уильямс globallookpress.com

По словам Уильямса, его команда понимает, насколько сложным будет предстоящее противостояние, однако рассчитывает добиться положительного результата.

«Мы уже дважды обыгрывали их и хотим сделать это снова. Нас ждет очень тяжелый матч, но мы надеемся, что удача будет на нашей стороне.

Для нейтрального зрителя это будет игра, за которой будет очень интересно наблюдать», — заявил Уильямс Mundo Deportivo.