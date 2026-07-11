Наставник сборной Англии Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии.

Томас Тухель globallookpress.com

Немецкий специалист сообщил, что полузащитник Деклан Райс, защитники Рис Джеймс и Марк Гехи восстановились и уже занимаются в общей группе. По словам наставника, все трое готовы принять участие в предстоящей встрече.

«Все трое уже в строю и работали на тренировке. Это хорошая новость. Все готовы выйти на поле, кроме дисквалифицированного игрока», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Четвертьфинальный поединок между сборными Англии и Норвегии состоится в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.