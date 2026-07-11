Российский тренер Юрий Семин оценил переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Юрий Семин globallookpress.com

«Зачем Сперцяну трамплином куда-то уходить? У него хороший контракт, хорошая команда, новый интересный и непростой чемпионат. Турнир, в котором играют много высококвалифицированных игроков. Не вижу, что ему надо куда-то стремиться. Сперцяну надо ещё закрепиться в новой команде, проявить себя там. Надо жить сегодняшним днём, а если он будет думать о завтра, ничего не получится. В Саудовской Аравии очень сложный чемпионат: погодные условия, много игроков высокого уровня. Надо хорошо работать каждый день там — отсюда будет результат. Желаю ему удачи», — приводит слова Семина « Чемпионат ».

Напомним, что о трансфере Сперцяна стало официально известно 7 июля. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.