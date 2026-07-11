Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча со Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Легких соперников нет, это уже все понимают. На мой взгляд, Швейцария — очень хорошая команда, которая способна конкурировать с сильнейшими сборными и всегда находит способ двигаться дальше. Она может выиграть или проиграть, но всегда остается конкурентоспособной. У нее богатая история выступлений на чемпионатах мира, опытные и физически сильные игроки.

Матч будет сложным. Все матчи на этом турнире получаются закрытыми и более упорными, чем раньше. Швейцария — серьезный и сложный соперник, с хорошими традициями и физически сильными футболистами.

Мы не непобедимы — таких команд нет. У каждой сборной есть сильные и слабые стороны: у Швейцарии, Испании, Франции. Задача тренеров — найти слабые места соперника и одновременно защититься от его сильных качеств. Именно это мы постараемся сделать», — приводит слова Скалони пресс-служба ФИФА.

Четвертьфинальный поединок между сборными Аргентины и Швейцарии состоится в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.