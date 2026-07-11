Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о выступлении полузащитника Родри на ЧМ-2026. По словам экс-форварда, именно хавбек является ключевой фигурой в игре испанской национальной команды.

Уэйн Руни globallookpress.com

Руни отметил, что в составе сборной Испании собраны талантливые молодые футболисты атакующего плана, обладающие большим потенциалом. Однако, по его мнению, им пока не всегда удается принимать оптимальные решения в решающие моменты. При этом именно Родри помогает команде сохранять игровой баланс, уверенно контролируя мяч и темп встреч.

«Родри выглядит главным игроком сборной Испании на поле. За его игрой действительно приятно наблюдать», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, сборная Испании успешно преодолела стадию четвертьфинала и пробилась в число четырех сильнейших команд чемпионата мира. В полуфинале «красная фурия» встретится со сборной Франции.