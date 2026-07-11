Футбольный клуб «Пари НН» официально утвердил возвращение своего исторического наименования.

Футбольный клуб «Пари НН» globallookpress.com

Начиная с сезона-2026/27, команда будет соревноваться в Первой лиге под вывеской «Нижний Новгород». Напомним, что именно так коллектив именовался в период с 2018 по 2022 год.

Изменение бренда произошло на фоне неудачного выступления в прошлом розыгрыше РПЛ, где нижегородцы набрали всего 23 балла, заняли предпоследнее, 15-е место и покинули высший дивизион. Несмотря на переименование, букмекерская организация PARI продолжит свое сотрудничество с клубом в статусе официального партнера.

Параллельно в структуре управления произошли глобальные изменения, так как новым мажоритарным акционером «Нижнего Новгорода» стал бизнесмен Андрей Артемов. С его приходом полностью прекращается финансирование команды из бюджета Нижегородской области. При этом новым генеральным партнером волжского клуба была объявлена группа компаний «НИЖФАРМ».