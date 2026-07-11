Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о форварде национальной команды Норвегии Эрлинге Холанне в преддверии их очного противостояния в четвертьфинале чемпионата мира 2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

Во время общения с журналистами Кейна попросили ответить, кого он считает сильнейшим нападающим — себя или Холанна. Английский капитан отказался проводить подобные сравнения, подчеркнув, что они являются футболистами разного типа.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что мы совершенно разные игроки. Мы играет на совершенно разных позициях.

Бомбардирская статистика Холанна поражает. Он зверь, блестяще завершает атаки, его результативность говорит сама за себя. У меня другой стиль игры. Не думаю, что нас нужно сравнивать», — приводит слова Кейна Mirror.