Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о том, чего ждет от нового сезона.

Равиль Измайлов globallookpress.com

«Мы любим футбол за его непредсказуемость. В прошлом сезоне никто бы не мог предположить, что "Балтика" будет на шестом месте, а в какой-то момент даже идти на четвертом. Что касается следующего сезона, то мы сейчас проводим работу, чтобы просадки не было. В футболе бывает все, но мы всем клубом приложим все усилия. Игроки себя уже позиционируют не как аутсайдеры и не собираются ими быть. Клуб растет и развивается.

В футболе всегда происходят подъемы или спады. Поэтому я надеюсь, что наши подъемы будут намного дольше, чем наши спады», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/generalnyy-direktor-baltiki-ravil-izmaylov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-sezona-rpl-2438577/

Напомним, что в прошлом сезоне «Балтика» заняла итоговое шестое место в турнирной таблице РПЛ.