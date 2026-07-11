Российский комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа после четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Испании.
Журналист эмоционально прокомментировал эпизод с травмой бельгийского голкипера, не скрывая своего негативного отношения к произошедшему.
«Куртуа — неудачник и тряпка. После драки решил помахать руками. Настоящий слабак», — написал Губерниев в соцсетях.
Напомним, Куртуа получил повреждение в середине второго тайма встречи с испанцами и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Сенне Ламменс, который на 88-й минуте допустил результативную ошибку, позволив Микелю Мерино забить победный мяч. В итоге сборная Бельгии уступила со счетом 1:2 и завершила борьбу за титул чемпиона мира.