Напомним, Куртуа получил повреждение в середине второго тайма встречи с испанцами и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Сенне Ламменс, который на 88-й минуте допустил результативную ошибку, позволив Микелю Мерино забить победный мяч. В итоге сборная Бельгии уступила со счетом 1:2 и завершила борьбу за титул чемпиона мира.

«Куртуа — неудачник и тряпка. После драки решил помахать руками. Настоящий слабак», — написал Губерниев в соцсетях.

Журналист эмоционально прокомментировал эпизод с травмой бельгийского голкипера, не скрывая своего негативного отношения к произошедшему.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа после четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Испании.

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