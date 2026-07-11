Стали известны хорошие новости для сборной Франции перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 против Испании. По последней информации, сразу два ключевых футболиста национальной команды близки к возвращению на поле.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, нападающий Килиан Мбаппе не получил серьезного повреждения стопы в четвертьфинальной встрече с Марокко. Медицинское обследование не выявило тяжелой травмы, поэтому ожидается, что лидер французской атаки сможет принять участие в игре с испанцами.

Кроме того, полностью восстановился после травмы полузащитник Орельен Тчуамени. Хавбек пропустил несколько последних матчей сборной Франции, однако теперь готов выйти в стартовом составе. По информации источника, именно Тчуамени должен заменить Ману Коне с первых минут полуфинального поединка.

Матч между сборными Франции и Испании состоится 14 июля. Победитель встречи выйдет в финал ЧМ-2026.