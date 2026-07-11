Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался об интересе к своему клиенту со стороны греческого АЕКа.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Было общение, насколько знаю. Насчет официального оффера я не слышал. Я разговаривал с руководителями ЦСКА — официального предложения не было, было общение», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Баринов в сезоне‑2025/2026 провел 39 матчей за «Локомотив» и ЦСКА в сумме во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

28-летний футболист пополнил состав ЦСКА зимой 2026 года.