Новый главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш прокомментировал предстоящую работу с форвардом Криштиану Роналду.

Жоржи Жезуш globallookpress.com

«Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш — символ португальского футбола. Он хочет остаться в "Аль-Насре" и завершит свою карьеру там. С Криштиану легко работать», — приводит слова Жезуша журналист Фабрицио Романо.

Последним местом работы Жезуша до назначения в сборную Португалии был «Аль-Наср», который он покинул нынешним летом после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

Предыдущий наставник португальцев Роберто Мартинес покинул пост в связи с вылетом команды в 1/8 финала ЧМ-2026.