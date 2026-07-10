Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал вылет своей команды в четвертьфинале ЧМ‑2026 и считает, что засчитывать первый гол Франции было нельзя, так как Килиан Мбаппе подыграл себе рукой.

Мохамед Уаби globallookpress.com

«Некоторые игроки остановились, потому что была игра рукой. И игра рукой действительно была! Должен ли был судья её фиксировать или нет — я не знаю, не могу сказать, но затем Килиан Мбаппе в одиночку создал момент и забил гол.

Мы должны продолжать верить в себя. Не собираемся останавливаться на этом четвертьфинале. Нужно продолжать работать с молодёжью и сделать так, чтобы при травмах игроков у нас был более широкий выбор футболистов», — сказал Уаби сразу после матча.

Марокко уступила Франции со счётом 0:2. Оба мяча были забиты после перерыва.