Вратарь сборной Испании Унаи Симон пропустил гол в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

Унаи Симон — голкипер сборной Испании globallookpress.com

«Красная фурия» пропустила первый гол на ЧМ-2026 в матче против сборной Бельгии на 41-й минуте. У бельгийцев отметился нападающий Шарль де Кетеларе.

Рекордная «сухая» серия Симона прервалась на отметке 649 минут. Голкипер сборной Испании пропустил на мундиале впервые с 1-го декабря 2022 года, когда «красная фурия» уступила сборной Японии (1:2) в матче группового этапа турнира в Катаре.

Матч между сборными Испании и Бельгии начался в 22:00 мск. После 54-х минут игрового времени счет равный — 1:1.