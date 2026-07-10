Нападающий сборной Египта Мохамед Салах может перейти в клуб МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

Мохамед Салах globallookpress.com

Стало известно, что «Канзас-Сити» является главным претендентом на подписание контракта с Салахом этим летом.

Отмечается, что сам египтянин хочет продолжить карьеру в Европе или Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 27 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал столько же голевых передач. Форвард покинул стан «мерсисайдцев» на правах свободного агента.

Салах также принял участие в чемпионате мира 2026-го года, сыграв за сборную Египта. За 5 встреч форвард забил гол и сделал 2 голевые передачи.