Полузащитник сборной Бельгии Николя Раскен высказался о предстоящем матче против Испании в четвертьфинале ЧМ-2026.

Николя Раскен globallookpress.com

«Четвертьфинал против Испании будет тяжелым. Думаю, чтобы пройти дальше, нам нужно будет сыграть идеально.

Мы должны быть надежны в обороне, остры в атаке, действовать прагматично и хладнокровно. Идеальный матч… А там посмотрим», — приводит слова Раскена пресс-служба ФИФА.

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет против Франции в полуфинале мундиаля. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.