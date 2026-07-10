Защитник сборной Англии Нико О'Райли высказался о предстоящем матче против Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Холанн? Эрлинг есть Эрлинг. Мы все знаем, чего от него ждать. Он умеет забивать. Он опасен в штрафной и представляет собой реальную угрозу. Он невероятный нападающий, топ-уровня. Он уже доказал это на всем протяжении турнира, забивая в каждом матче, в котором выходил на поле.

Он опасен в штрафной и действительно угрожает воротам. Но сначала им нужно доставить ему мяч туда. Многое зависит от этого. Они к тому же хорошая команда, что они доказали за весь турнир. Не только на отдельных игроков нам нужно обращать внимание. Они сильны коллективно», — цитирует О'Райли пресс-служба ФИФА.

Поединок между Норвегией и Англией состоится в воскресенье, 12 июля. Начало игры — в 00:00 мск.