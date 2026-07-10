Нападающий Килиан Мбаппе рассказал, что это не самая сильная версия сборной Франции, за которую он играл, но самая перспективная — и может победить на ЧМ‑2026.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Эта сборная Франции — не самая сильная из тех, за которые я играл… Но именно у неё самый большой потенциал! Я всегда говорил, что лучшие команды — это те, которые выигрывают», — приводит 90min слова Мбаппе.

Первую игру за трёхцветных Мбаппе сыграл весной 2017 года. К этому моменту на его счету 104 матча за национальную сборную, 64 забитых мяча и 43 ассиста.

Вчера, 9 июля, Франция переиграла Марокко со счётом 2:0, а Мбаппе забил победный мяч. В полуфинале её соперником станет победитель пары Испания — Бельгия.