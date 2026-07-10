Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Тяжело верится, что Испания пропустит от бельгийцев. У Бельгии тяжелая атака, у испанцев будет преимущество в скорости и резкости. Картина будет приблизительно такая же, как в матче между Францией и Марокко. Преимущество испанцев будет видно с первых минут, бельгийцы отдадут мяч и территорию. Чтобы вскрывать оборону, нужно бежать, сейчас таких скоростных игроков у бельгийцев нет. Испанцы должны оказаться в полуфинале. В матче между Испанией и Францией определится, кто станет чемпионом мира», — цитирует Кирьякова « Матч ТВ ».

Игра между Испанией и Бельгией состоится сегодня, 10 июля, в 22:00 (мск). Победитель сыграет против Франции в полуфинале мундиаля. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.