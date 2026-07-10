Известный российский тренер Валерий Газзаев оценил игру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Очень важную роль в сборной Аргентины, конечно, играет Месси. Это просто явление в мировом футболе! В 39 лет играть на таком уровне, сохранять такой технический класс — не каждому такое дано. Человек по сей день демонстрирует выдающийся футбол. И, конечно, игроки рядом с ним — тоже. Они стали старше, мастеровитее», — приводит слова Газзаева « Чемпионат ».

Напомним, что Месси уже забил на ЧМ-2026 восемь мячей и является лидером списка бомбардиров турнира.