Итальянская «Рома» проявляет интерес к вингеру «Челси» Алехандро Гарначо, сообщил журналист Альфредо Педулла.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Сейчас руководство «джаллоросси» смотрит за ситуацией с 22‑летним аргентинцем в «Челси», и, если он не потребуется новому тренерскому штабу, то планирует сделать предложение об аренде с правом выкупа.

За «Челси» Гарначо играет с лета 2025 года, а его контракт действует ещё 6 лет.

В прошлом сезоне он провёл 43 матча, забил 8 мячей и отметился 4 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сейчас в 28 млн евро.