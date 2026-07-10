Защитник «Локомотива» Георгий Джикия сообщил, что зимой к нему выходили из Китая с интересным предложением, но он не захотел туда отправляться.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Зимой было предложение из Китая — интересное и по сроку, и по финансам. Но ехать туда я не захотел. В начале года всё проанализировал и решил, что нужно возвращаться в Россию. Слава богу, получилось. Может, чуйка сработала», — сказал 32‑летний игрок «СЭ».

Прошлый сезон Джикия отыграл в турецком «Антальяспоре», где провёл 17 матчей и забил 2 мяча. Летом 2026 года он стал свободным агентом и подписал годичный контракт с «Локомотивом».