Первое предложение московского ЦСКА по вингеру «Бока Хуниорс» Эсекьелю Себальосу было отклонено, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Эсекьель Себальос globallookpress.com

Согласно источнику, армейцы предложили 24‑летнему аргентинцу контракт на 5 лет с зарплатой в 4 млн евро в год, но его не устроили такие условия.

Также интерес к Себальосу проявляет итальянский «Наполи», с которым игроку удалось договориться. Теперь неаполитанцы ведут переговоры с «Бока Хуниорс» и намерены предложить 8,7 млн евро за вингера.

Себальос — воспитанник «Боки», всего сыграл за команду 140 матчей, забил 16 мячей и сделал 16 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.