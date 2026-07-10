Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что будет скучать по Эдуарду Сперцяну и считает его своим другом.

Станислав Агкацев globallookpress.com

«Эдик, бесспорно, лидер команды, человек, который приносил результат и делал разницу. Заменить его будет тяжело. Мне, конечно, вдвойне обиднее, потому что он был моим лучшим другом в команде», — сказал Агкацев «Чемпионату».

26‑летний футболист стал игроком саудовского «Аль‑Ахли» 8 июля. В прошлом сезоне он сыграл за «Краснодар» 42 матча, забил 14 голов и сделал 18 ассистов. Сейчас его оценивают в 25 млн евро.