Один из лидеров сборной Испании Ламин Ямаль находится в полном восторге от нынешней формы аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

«Лео Месси играет невероятно. Мы все знаем, кто такой Месси, но никто не ожидал, что он покажет такой уровень на чемпионате мира. Я очень рад за него», — цитирует Mundo Deportivo Ямаля.

Сейчас 39‑летний Месси возглавляет таблицу бомбардиров на мундиале с 8 голами после 5 матчей.

В четвертьфинале мундиаля Испания сыграет 10 июля с Бельгией, а Аргентина — 12 июля со Швейцарией.